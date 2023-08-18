Meksika’da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2’sinin Cesedine Ulaşıldı

MEXICO Meksika’nın Coahuila eyaletinde insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilen kişilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı, öldüğü belirtilen kayıp diğer 2 düzensiz göçmen için arama çalışması sürüyor.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin kendilerini 12 Meksikalı düzensiz göçmenin sınırda gözaltına alındığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, 16 kişilik bir grup olduklarını ancak insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilince ekipten 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler ışığında Meksikalı yetkililer, Coahuila eyaletinde cesetleri bulmak için havadan ve karadan arama başlattı.

İki kişinin cesedine ulaşan yetkililer, öldüğü belirtilen kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışması yürütüyor.