Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Meksika’da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2’sinin Cesedine Ulaşıldı
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Meksika’da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2’sinin Cesedine Ulaşıldı

Meksika’da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2’sinin Cesedine Ulaşıldı

ABONE OL
Ağustos 18, 2023 08:50
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

MEXICO Meksika’nın Coahuila eyaletinde insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilen kişilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı, öldüğü belirtilen kayıp diğer 2 düzensiz göçmen için arama çalışması sürüyor.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin kendilerini 12 Meksikalı düzensiz göçmenin sınırda gözaltına alındığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, 16 kişilik bir grup olduklarını ancak insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilince ekipten 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler ışığında Meksikalı yetkililer, Coahuila eyaletinde cesetleri bulmak için havadan ve karadan arama başlattı.

İki kişinin cesedine ulaşan yetkililer, öldüğü belirtilen kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışması yürütüyor.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

5 dakika önce

Maui Adası’ndaki Orman Yangınında Ölü Sayısı 111’e Yükseldi, Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı İstifa Etti

DÜNYA

17 dakika önce

Meksika’da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2’sinin Cesedine Ulaşıldı

DÜNYA

29 dakika önce

Ukrayna’dan gelen Joseph Schulte adlı gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

DÜNYA

40 dakika önce

Çin ve Rus Donanmasının Japonya Yakınlarından Geçişi Tokyo Yönetimini Endişelendirdi

DÜNYA

51 dakika önce

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker gönderme kararı aldı

DÜNYA

1 saat önce

Lukaşenko: Belarus, Ukrayna’daki çatışmalara dahil olmayacak

DÜNYA

1 saat önce

Houston’da Boeing 737 Tipi Uçakta Motor Arızası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.