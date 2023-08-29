Meksika’da Silahlı Çatışma Sonucu 5 Kişi Öldü

Son Güncelleme: 29.08.2023 21:40
Meksika’nın Michoacan eyaletinde, otoyolda seyir halindeki iki araçtakilerin silahlı çatışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulansın sevk edildiği, ateş açılan araçlardan birisinin tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.
Meksika’nın Michoacan eyaletinde, otoyolda seyir halindeki iki araçtakilerin silahlı çatışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Cuitzeo- Zinapecuaro otoyolunda iki araçtan sarkan kişiler birbirlerine ateş açtı ve trafik kazasına neden oldu.
Silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybederken trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve ambulansın sevk edildiği, ateş açılan araçlardan birisinin tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.
Eyalet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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