MERAM BELEDİYESPOR OKÇULUK TURNUVASI’NDA TÜRKİYE REKORU KIRDI

17-19 Mart tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda Meram Belediyespor rüzgarı esti. Şampiyonada Meram Belediyespor erkek takımı topladığı 227 puanla takımlar Türkiye rekoru kırdı.

Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, 17-19 Mart tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan organizasyon, deneme atışlarıyla başladı.

MERAM BELEDİYESPOR ERKEK TAKIMI TÜRKİYE REKORU KIRDI

Erkek ve kadın olmak üzere büyükler kategorisinde 37 ilden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonda, malzeme kontrolü ve deneme atışlarının ardından, iki grup halinde erkekler ve kadınlar sıralama atışları yapıldı. Sıralama atışlarının tamamlanmasının ardından takımlar oluşturuldu. Organizasyonun son gününde de, takımlar eleme atışları tamamladıktan sonra bireysel ve takım final atışları gerçekleştirildi. Atışlar sonrasında Meram Belediyespor’dan Emirhan Gerez Türkiye 2.si, Kadın Takımlar ise; Hikmet Sena Çoğal, Betül Rana Akince, Rabia Nuruduk Türkiye 2.si olma başarısı gösterdiler. Erkek takımlarda Emirhan Gerez, Emir Soydan, Eymen Doğaner topladıkları 227 Puanla Türkiye rekoru kırdılar. D.DOĞAN