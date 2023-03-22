MERAM BELEDİYESPORLU 170 TAEKWONDO SPORCUSUNUN KUŞAK TERFİ HEYECANI

Meram Belediyespor çatısı altınta taekwondo eğitimi alan minik ve genç sporcular yeni kuşak sevinci yaşadı. Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen tören renkli anlara sahne oldu. Törende sporcuların heyecanına Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve Taekwondo İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer de ortak oldu. Aileler, antrönerler ve sporseverlerin de katıldığı törende sporcular gerçekleştirdikleri gösteri ile izleyenleri adeta büyüledi.

“GENÇLERİN HAYALLARİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kuşak terfi sınavlarından önce yaptığı konuşmada gençler ve çocuklarla buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, bugünün gençlerinin geleceğin teminatı ve umudu olduğuna vurgu yaparak “Bu sebeple bizler tüm gücümüzle gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Kendilerini geliştirebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Meram Belediyesi olarak gençlerimize pek çok imkan sunuyoruz. Gençlerimiz de bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz kuşak terfi sınavları da bize bunu çok güzel anlattı. Sadece bugünkü kuşak terfilerine 170 sporcumuz katılıyor. Genel olarak yaklaşık 350 çocuk ve gencimiz Meram Belediyemizin Aşkan Muhammet Yürükuslu, Rabia, Lalebahçe ve Nazmiye Muslu Spor tesislerinde en modern ortamda taekwondo eğitimi görmektedirler. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sadece burada değil hayatları boyunca daha nice başarılarla bizlerin iftihar kaynağı olmayı sürdüreceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“İNANIYORUM Kİ İLERİDE ÜLKEMİZİ AVRUPA’DA TEMSİL EDECEKLER”

Taekwondo Konya İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer ise, program kapsamında gençlerin başarılı performanslarını takip etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Meram Belediyespor başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Umut ediyorum ki bugün burada izlediğimiz sporcularımız, ileride ülkemizi Avrupa’da temsil edecekler. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni kuşaklarını alan sporcular, törende taekwondo antrönerleriyle birlikte hünerlerini sergiledi. Genç sporcuların yaptığı gösteriler aileler tarafından da ilgiyle izlendi. Törenin sonunda taekwondo antrönerlerine kuşak takdimi gerçekleştirildi.

D:DOĞAN