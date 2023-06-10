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MERAM LAVANTA BAHÇESİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

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Haziran 10, 2023 13:57
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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dere Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu. Bahçeyi, Haziran ayı bitmeden ziyarete açmayı planladıklarını belirten Başkan Kavuş, Meram’ın güzelliklerine güzellik katacak lavanta bahçesinin, Konya ve Meram’ın sosyal hayatına ve turizmine önemli katkı sunacağını kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dere Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemesinde süreç hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, 20 bin metrekarelik araziye yapılan bahçeyi Haziran ayı sonuna kadar ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.
BAŞKAN KAVUŞ; “LAVANTA BAHÇESİ ZİYARETÇİLERİNE, MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞÖLEN VE DOYUMSUZ MANZARA SUNACAK”
Bulunduğu Dere Mahallesi’ne hem görsel olarak benzersiz bir güzellik katacak hem de kokusuyla mahalleyi ve ziyaretçilerini mest edecek lavanta bahçesinin yapımında sona gelindiğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Lavanta bahçemiz, Meram Bağı ve son durak ile başlayan tarih, kültür ve turizm rutunun en güzel ve en ilgi çekici noktalarından biri olacak. Tamamlandığında Konya’nın cazibe merkezlerinden biri olarak şehir içinden ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayarak ilçenin sosyal hayatına ve turizmine de önemli katkı sağlayacaktır. Lavantalar, burayı ziyaret eden misafirlerine muhteşem bir görsel şölen ve doyumsuz manzara sunacak.”

BAŞKAN KAVUŞ; “LAVANTA BAHÇESİNİ HAZİRAN AYI BİTMEDEN ZİYARETE AÇMAYI PLANLIYORUZ”
Yapılan bahçenin, tarımda marka olan Meram’da lavanta üreticileri için de model bir üretim alanı olacağını ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dere Mahallemizde kurduğumuz lavanta bahçesi, 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Yapılan 190 metre ahşap iskele yol ile ziyaretçelerimiz rahatlıkla burayı gezebilecekler. İçerisinde bulunan, mermer su havuz pergolesi, oturma bankları, seyir terası, salıncak terası, 365 metrelik sağlıklı yaşam parkuru ve yüz metrelik gül kemerleri ile ziyaretçilere sosyal donatılarıyla da doyumsuz anlar yaşatacak bahçemiz, Meram’a çok yakışacak. Bu proje ile Dere Mahallemizin doğal güzellikleri birlikte düşünüldüğünde ilçemiz ve şehrimiz kelimenin tam anlamıyla bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak. Büyük bir aksilik yaşanmazsa bahçemizi Haziran ayı tamamlanmadan ziyarete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun.” M.SAPMAZ
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