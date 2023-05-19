MERAM’DA MEGA KAPSAMINDA 176 OKULDA SINAV YAPILDI

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen MEGA (Meram Gelişim Akademisi) projesi kapsamında Meram’da okuyan 4,7,8 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Uygulama Sınavı gerçekleştirildi. 22 bin 548 öğrencinin katıldığı sınav 68 ilkokul, 69 ortaokul ve 39 lise olmak üzere toplam 176 okulda gerçekleştirildi.

SINAVA 22 BİN 548 ÖĞRENCİ KATILDI

Sınava katılan öğrencileri tebrik eden ve başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Uygulama Sınavı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Bu sınavlar öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine, seviyelerini görmelerine ve başarılarına katkı sağlıyor. Toplamda 22 bin 548 öğrencimizin katıldığı bu sınavı Meram’daki 176 okulumuzda gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

“HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN ETKİNLİK VE PROJELER YÜRÜTÜYORUZ”

Çocukların ve gençlerin eğitimine önem verdiklerini ve yaptıkları çalışmalarda onları öncelediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çalışmalarımızda eğitime öncelik veriyoruz. Yavrularımız ve gençlerimize yaptığımız çalışmaları MEGA çatısı altında birleştirerek her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve projeler yürütüyoruz. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezimiz bu çalışmaların merkez üssü oldu. Konya’nın ilk e-spor merkezini gençlerin hizmetine sunduk. Açtığımız YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nden binlerce öğrencimiz yararlanıyor. KOP Doğa Okulu ve Trafik Eğitim Parkları’ndaki eğitimler, spor merkezleri, spor okulları bu çalışmalarımızdan bazıları. Okullarımızın fiziki ortamlarının iyileşmesi için de çalışmalar yapıyoruz. Eğitime katkımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. M.LEYLEK