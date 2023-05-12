MERAM’IN BİLİM KURTLARI FİNAL HEYECANI YAŞADI

Meram’da eğitim gören ortaokul öğrencileri, MEGA Bilim Kurdu Dergisi yarışmasının finalinde kıyasıya mücadele etti. Meram Belediyesi MEGA Projesi kapsamında, Bilim Kurdu Dergisi’ndeki içeriklerin konu alındığı yarışmalar ilk olarak Meram’da bulunan ortaokullar arasında online olarak gerçekleştirildi.

, HEM YARIŞMACILAR HEM İZLEYENLER SOLUK SOLUĞA BİR FİNAL HEYECANI YAŞADI

Eleme sınavlarında başarılı olan 5 ortaokul, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde şampiyonluk için yarıştı. Hem yarışmacılara hem izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan finale, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu, İsmail-Adile Avcan Ortaokulu, Zafer Ortaokulu, Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Kıyasıya geçen final sonunda Vali Çetinkaya Ortaokulu birinci olurken, Necip Fazıl İHO ikinciliği ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu ise üçüncülüğü göğüsledi. Öğrencilerin final heyecanına Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit de ortak oldu.

Yarışmalar sonunda Meram Belediyesi tarafından birinci olanlara tablet, ikinci olan öğrencilere akıllı saat, üçüncülere bluetooth kulaklık, dördüncülere ses bombası, beşincilere ise kelime üretme oyunu hediye edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YİĞİT; “MEGA HER YÖNÜYLE TAKDİRE ŞAYAN BİR PROJE”

Birinci olan Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencilerine hediyesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, çocuklara bilimi sevdiren, merak uyandıran Bilim Kurdu Dergisi dağıtımı ve yarışması için Meram Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Meram Belediyesi’nin öncelikle Bilim Kurdu dergisiyle çocukların eğitimine destek verdiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, “Hedefleri itibariyle çok önemli gördüğümüz bir organizasyon gerçekleştirildi. Derginin dağıtımından öğrencilerimize hazırlanan hediyelere kadar her yönüyle takdire şayan bir proje. Sadece yarışmada derece alan okullarımızı değil, bu yarışmaya katılan her okulu, öğrencilerimizi, öğrencilerimizi hazırlayan öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN YARDIMCISI ŞENYİĞİT; “AKADEMİK BAŞARININ YANI SIRA AHLAKİ DEĞERLER DE ÖN PLANDA TUTULUYOR”

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ise MEGA ile her yaş grubundan öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesi adına Meram Belediyesi olarak gereken desteği her zaman verdik, vermeye de devam ediyoruz. Meram Gelişim Akademisi ile akademik başarının yanı sıra ahlaki değerleri de ön planda tutuyoruz. Bilim Kurdu Dergisi yarışmalarına katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren okullarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından final yarışması sonucu dereceye giren okulların öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.M.LEYLEK