Meram’ın yeni turizm rotası, yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu

KONYA – Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılan Kızlar Kayası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Meram’ın Dere Mahallesinde uzun yıllardır keşfedilmeyi bekleyen Kızlar Kayası, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleri sonucu yepyeni bir çehreye kavuştu. Meram Belediyesinin geçtiğimiz aylarda turizme kazandırdığı alan, yaz boyunca binlerce misafiri ağırlarken, her gün yeni ziyaretçileri ile buluşmaya devam ediyor. Kızlar Kayası, Konya ve şehir dışından gelen misafirlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olurken, aileleri ve arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret edenler büyüleyici manzarayla birlikte tarifsiz anların tadını çıkarıyor.

“Kızlar Kayası’nın böylesine ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızlar Kayası gibi tarihi güzelliğe sahip olan bir alanı gün yüzüne çıkarmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kızlar Kayası, tarihten bu yana sadece bölge halkının bildiği bir alan olarak kalmış, ilgisiz bir şekilde yok olmayı bekliyordu. Buradaki bu olağanüstü görüntünün hiçe sayılmasını kabul etmedik ve ekiplerimizin çalışmaları sonucu yepyeni bir çehreye kavuşturarak Kızlar Kayası’nı ilgi çekici hale getirdik. Burada yaptığımız açılış ile birlikte kamuoyuna duyurumuzun ardından bölge yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Misafirlerimiz burada, hem teras alanında yaptıkları yürüyüşle beraber yıldızların altında bölgenin güzelliğini keşfederek fotoğraf çekinebiliyor hem de oluşturduğumuz kafeterya alanında içecekleri ile birlikte sohbet edebiliyorlar. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var ve uğraşlarımız sonucu turizme kazandırdığımız Kızlar Kayası’nın bu denli rağbet görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Burada herkes kendi hikayesini yazmaya başladı bile”

Başkan Kavuş, Kızlar Kayası’nın açılışında söylediği cümlelere de atıfta bulunurken, “Kızlar Kayası’nın geçmişi ve hikayesi hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu bir çok şehir efsanesi, bir çok farklı hikaye var olduğunu gözlemledik. Ama biz inanıyoruz ki buranın bir hikayeye ihtiyacı yok. Burada herkes kendi hikayesini yazacak.” cümlelerini kullanmıştım. Kızlar Kayası açılışından bu yana bir çok aile buluşmasına, nişanlı çiftlerin evlilik teklifi organizasyonuna, dost meclislerine eşlik etti. Yani şimdiden burada herkes kendi hikayesini yazmaya başladı bile” şeklinde konuştu.

“Yeni turizm destinasyonu Meram’a çok yakışacak”

Kızlar Kayası’nın da içerisinde bulunduğu Meram’ın yeni turizm rotasyonu hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Ayrıca Meram Bağı ile başlayarak Meram Millet Bahçesine kadar uzanan 1,5 kilometre çap aralığındaki tarih, turizm ve kültür rotasyonu Meram’a çok yakışacak. Kızlar Kayası’nın da bulunduğu rotada yer alan Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Köprüsü, Tavusbaba, Aydın Çavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi şehrimize gelen misafirlerimiz için çok farklı ve doyumsuz bir destinasyon olacak. Tarihi ve doğasıyla Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde övgüyle bahsettiği Meram, eşsiz güzelliğiyle nam salmaya devam edecek” diye konuştu.