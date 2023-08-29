Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü

Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü

ABONE OL
Ağustos 29, 2023 17:55
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

– Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü

MİDİLLİ – Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Botun battığı anlar Yunan Sahil Güvenliği tarafından görüntülendi.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre dün Ege Denizi’ndeki Midilli Adası açıklarında 22 göçmenin bulunduğu bot battı. Faciada 4 çocuk hayatını kaybetti, 18 kişi ise kurtarıldı. Kurtarılanlar Midilli Adasına götürülürken, uyruklarına dair bilgi verilmedi. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise ölen kız çocuklarının 11 aylık, 8 ve 14 yaşında, erkek çocuğunun ise 8 yaşında olduğunu aktardı.

Botun battığı anlar ise Yunan Sahil Güvenliği tarafından görüntülendi.

Yunanistan Orta Doğu, Afrika, Asya’daki hayat şartları ve çatışmalardan kaçan göçmenler için Avrupa Birliği’nin ana giriş noktalarından biri. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre bu yıl Yunanistan’a 12 bini deniz yoluyla olmak üzere 15 bin 600’den fazla kişi göçmen geldi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

Az önce

Azerbaycan’dan Karabağ’da yaşayan Ermenilere 40 tonluk insani yardım

DÜNYA

11 dakika önce

Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü

DÜNYA

22 dakika önce

BM, Sudan’da yaşanan krizden etkilenenlere destek çağrısı yapıyor

DÜNYA

33 dakika önce

ABD’nin Florida Eyaletine Yarın Ulaşacak Idalia Fırtınası Şiddetli Yağmur ve Sele Yol Açabilir

DÜNYA

44 dakika önce

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

DÜNYA

56 dakika önce

Rapçi Eminem, ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan aday adayı Ramaswamy’den şarkılarını kullanmamasını istedi

DÜNYA

1 saat önce

Rus Paralı Asker Grubu Wagner’in Lideri Yevgeni Prigojin’in Cenazesi Defnedildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.