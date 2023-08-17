Son Güncelleme: 17.08.2023 22:13
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 42 yabancı uyruklu göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildikten sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Midilli Adası’na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 42 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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Midilli Adası’na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı
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