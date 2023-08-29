Mısır, Etiyopya ile Büyük Etiyopya Rönesans Barajı müzakerelerinde somut sonuç elde edilemedi

KAHİRE, 29 Ağustos (Xinhua) — Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’na ilişkin son müzakere turunun herhangi bir “somut sonuç” elde edilemeden sona erdiğini bildirdi.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’na ilişkin yıllardır devam eden ihtilaf konusunda kesintiye uğrayan müzakereler, Pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’de yeniden başlamıştı.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, yıllardır devam eden sonuçsuz müzakerelerden sonra “yeni görüşmelerde Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın su toplama ve işletme şartlarını belirleyen bağlayıcı bir hukuki anlaşma yapılmasının amaçlandığı” belirtildi.

Açıklamada, “üçlü görüşmelerde Etiyopya’nın tutumunda herhangi bir somut değişiklik gözlenmediği” dile getirildi.

Bakanlık, “Mısır, barajda su toplanması ve barajın işletilmesi konusunda, Kahire’nin su güvenliğinin korunması ve zararın önlenmesi yönündeki menfaat ve duruşuna hizmet eden, hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya en kısa sürede varılmasına yönelik çaba sarf etmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşmeye katılan tüm tarafların, gelecekteki müzakere turlarına olumlu yansıyacak kapsamlı bir vizyon geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Etiyopya’nın 2020 yılında Mısır ve Sudan’ın itirazlarına rağmen barajda su toplamaya başlaması nedeniyle üç taraflı müzakereler 2021 yılında askıya alınmıştı.

Addis Ababa yönetimi Temmuz’da yaptığı açıklamada, barajda gerçekleştirilen dördüncü su toplama işleminin Eylül’e kadar süreceğini ve nehrin aşağı kısımlarında yer alan ülkelerin bundan etkilenmeyeceğini açıklamıştı.

Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın yapımına 2011 yılında başlayan Etiyopya, dev barajın 6.000 megavattan fazla elektrik üretmesini bekliyor. Ancak Mısır ve Sudan, barajın Nil’deki su paylarını azaltabileceğinden endişe ediyor.