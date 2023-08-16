Mısır’a ait olmayan uçak Zambiya’da el konuldu

Mısır’ın başkenti Kahire’den kalktıktan sonra Zambiya’nın başkenti Lusaka’ya iniş yapan ve Zambiyalı yetkililer tarafından el konulan özel uçağın Mısır’a ait olmadığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA’da yer alan habere göre, ajansa konuşan ve ismini vermek istemeyen Mısırlı bir kaynak, “Zambiya’da el konulan, içinde milyonlarca dolar ve silahların bulunduğu uçak Mısır’a ait değil.” dedi.

Uluslararası Kahire Havalimanı’ndan kalkış yapan ve Zambiya’ya giden uçağın özel bir uçak olduğunu söyleyen Mısırlı kaynak, “Bu özel bir uçak. Bu uçak daha önce de Kahire üzerinden aktarmalı bir uçuş gerçekleştirmişti. Uçağa gerekli tüm güvenlik kontrolleri de sağlanmıştı.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu özel uçağın Mısır tescilli bir uçak olmadığını belirten kaynak, Zambiyalı yetkililer tarafından el konulan bir diğer uçağın ise Mısır hava sahasını kullanmadığını kaydetti.

Kaynak ayrıca, meselenin açığa kavuşması için Zambiyalı yetkililer ile temasların sürdüğünü ifade etti.

Zambiya makamlarından 15 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kahire’den kalkan ve Zambiya’nın başkenti Lusaka’daki Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan özel uçakta 5 milyon 700 bin dolar, 127 kilogram külçe altın, 5 tabanca ve 126 mermiye el konulduğu duyurulmuştu.

Öte yandan uçakta gözaltına alınan 10 kişiden 1’inin Zambiyalı, 6’sının Mısırlı, geri kalanların ise Hollanda, İspanya ve Letonya uyruklu oldukları bildirilmişti.