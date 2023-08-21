Moritanya’da Sel Felaketinde 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Moritanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin güney ve güneydoğusundaki sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 4 çocuğun suya kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Asaba eyaleti ile güneydoğusundaki Batı Havza (Hodh El-Gharbi) eyaletinde sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Asaba’da 3 ve Batı Havza’da 1 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bölgede meydana gelen seller, elektrik direklerinin devrilmesi, bazı barajların yıkılması veya hasar görmesi gibi maddi kayıplara yol açarken bazı hayvanlar da telef oldu.

Moritanya’da her yıl temmuz-ekim aylarında kaydedilen şiddetli yağışlar, can kayıplarının yanı sıra büyük maddi kayıplara da neden oluyor.