Moskova’da Drone Saldırısı Sonrası Hasar Gören Bina

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) — Rusya’nın başkenti Moskova’da drone saldırısı sonrasında hasar gören bina, 23 Ağustos 2023.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik 3 drone ile yaptığı saldırı girişimlerini engellediklerini söyledi.

Açıklamada, Rus hava savunma kuvvetlerinin Moskova bölgesinin Mozhaysky ve Khimki ilçeleri üzerinde iki insansız hava aracını tespit edip imha ettiği, üçüncüsünün ise elektronik harp tarafından engellendikten sonra Moskova-City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptığı bildirildi.

Bakanlık, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)