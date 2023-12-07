Kırım Tatar Halkının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Konya’da fahri doktora verildi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından düzenlenen törenle Kırım Tatar Halkının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na fahri doktora unvanı verildi. Fahri Doktora Takdim Töreni saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kırım, Ukrayna milli marşları ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun hayatını anlatan film izlendi.

Törende açılış konuşmasını yapan Konya Kırım Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na bundan sonraki yaşantısında sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan ise, Kırımoğlu’nun sözünü hatırlatarak, “Kimse asla, hiçbir koşulda beni onur ile vicdanımı milli gurur ile getirdiği, görev ya da görevleri reddetmeye zorlayamaz’ diyen bu genç Türklüğün Mustafa Ağası, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’dur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na cübbe giydirilerek, fahri doktora belgesi verildi.

“Üniversiteden kovulmam en büyük darbelerden biri oldu”

Cübbesini giydikten sonra kürsüye çıkan Kırımoğlu, gençliğinde üniversitelere alınmadığını ve üniversiteden kovulmasının kendisi için en büyük darbelerden biri olduğunu söyledi. Kırımoğlu, “Stalin zamanında Kırım Türklerini üniversitelere almıyorlardı, Stalin’den sonra almaya başladılar. Bazı fakültelere hala almıyorlardı. Benim çok mahkemelerim oldu. Toplam 15 yılımı hapislerde geçirdim ama üniversiteden kovulmam benim için en büyük darbelerden biri oldu. Cahil kalacağım için değildi bu korkum. Şimdi yıllar geçti bir çok fahri doktoralar, diplomalar verildi” dedi.

“Bizim soydaşlarımız vatanlarını terk ediyor. Bunun tek çözümü işgalcileri vatanımızdan kovmaktır”

Kırım Tatarlarının soykırıma uğradıktan sonra vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kırımoğlu, “Kırım Tatarları olarak 1944 yılındaki soykırımdan sonra, hayatta kalan insanlarımız çok yılların devamında vatanlarına dönmek için mücadele verdi. Tarihte böyle sürdürülen soykırımlar çok oldu ama geri vatanlarına dönen böyle örnekler çok az oldu. Milletim bunu başardı, vatanlarına döndü. Çok zor olsa bile yavaş yavaş kendi milli hayatlarını kurmaya başlamışlardır. Ama 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesi olayında birçok vatandaşımız yeniden vatanlarını terk etmeye mecbur oldu. Bizim tahminlerimize göre en azından 30 bin Kırım Tatarı Kırım’ı terk etti ve maalesef terk etmektedir. 2022 yılında Ruslar bizim gençlerimizi mecburi olarak kendi ülkelerine savaşa gönderdiği zaman yeniden bizim gençlerimiz o zaman Kırım ile Ukrayna sınırı kapalı olduğu için başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bizim soydaşlarımız vatanlarını terk ediyor. Bunun tek çözümü işgalcileri vatanımızdan kovmaktır” dedi.

“Biz mutlaka işgalcileri topraklarımızdan kovacağız. Mutlaka orada Kırım Tatar Türkleri Cumhuriyetini kuracağız” diyen Kırımoğlu, “Hak hukuk bizim tarafımızda, bütün kamuoyu bizim tarafımızda, bütün demokratik insanlar Ukrayna’nın yanında. Elbette biz yeneceğiz. Son zamanlarda aracılar ortaya çıkıyor. Ateşkes olsun, herkes kendi topraklarında kalsın istiyorlar. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Bu savaş elbet bitecek, savaş suçluları uluslararası mahkemelerde hesap verecek. Biz bu konuda tüm dünyadan destek bekliyoruz” diye konuştu. – KONYA