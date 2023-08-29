Naci Görür, Konya’daki 4.8’lik depremin ardından o fay hattına dikkat çekti

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:30

Konya’nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, “Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu” dedi.

AFAD, merkez üssü Konya – Kulu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmazken, Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir fay hattı açıklaması yaptı.

“YAKIN ZAMANDA AYNI BÜYÜKLÜKTE YİNE OLMUŞTU”

Görür, “Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu. Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonu’nun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar

Sondakika.com – Güncel



