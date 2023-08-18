NATO’dan Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat açıklaması: Konumu kritik öneme sahiptir

NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İngiltere’deki Northwood Üssü’nde de görev yapan ve Türkiye’de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat’la ilgili, “Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” açıklaması yaptı.

“KONUMU DENİZ OPERASYONLARI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR

TSK’da amiralliğe terfi eden ilk kadın olan Tuğamiral Gökçen Fırat için NATO Medya Merkezi’nden kritik bir açıklama yayımlandı. Fırat’ın NATO’daki görevine ilişkin detayların paylaşıldığı ve kritik bir görevde bulunduğu belirtilen açıklamada, “Konumu, dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

“BÖYLE BİR ATAMA BENİ CESARETLENDİRDİ”

Tuğamiral Fırat’ın MARCOM görevi öncesi Norveç’teki NATO Müşterek Harp Merkezi’nde de görev yaptığı belirtilen açıklamada Fırat’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, amirallik görevinin bir denizci için en yüksek rütbe olduğunu belirterek bu noktaya ulaşmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, “Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmam beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi.” ifadelerini kullandı.

“KADIN AMİRAL VE GENERALLERİMİZİN SAYISININ ARTACAĞINA İNANIYORUM”

Fırat ayrıca, “Milletimize ve ordumuza şeref, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat.GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir. 1998’de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2’nin komutanlığını yaparak Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç’teki SACT Müşterek Harp Merkezi’nde ve İngiltere’deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. 2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti. Fırat, son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.