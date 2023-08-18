New York’da Beş Yıldızlı Otelin Çatısından Atlayan Adam Hayatını Kaybetti

New York’da bir adam dün akşamı beş yıldızlı Manhattan otelinin çatısından 750 feet (yaklaşık 229 metre) yükseklikten intihar ederek hayatına son verdi.

Polis ve kaynaklara göre, adamın Columbus Circle’daki şık Mandarin Oriental Hotel’inin çatısından saat 9’dan kısa bir süre sonra atladığı düşünülüyor.

Kimliği belirlenemeyen adam olay yerinde ölü olarak ilan edildi.

Adamın, otelde konuk veya rezidansta yaşayan biri olmadığı görünüyor ve polis kaynaklarına göre, çatıya hizmet asansörü ile çıktığı düşünülüyor.

Aşağı düşerken otelin cam sundurmasına çarptı ve vücudu ikiye bölündü, kaynaklar ekledi.

Bir kol, kan damlayan inşaat iskelesinin karşısında bulundu.

Kaynaklar, kurbanın pijama giymiş gibi göründüğünü söyledi.

Başka yaralanmalar olmadı ve şu anda herhangi bir suç işlemesi şüphesi bulunmuyor, dedi polis.

Manzaralı standart bir Mandarin Oriental oda, 1.195 dolardan başlayabilir.

Otel, Hollywood’un en seçkin ünlülerinin de yaşadığı 55 katlı Deutsche Bank Center kulesinin üst 19 katında yer alıyor.

Oyuncu Cynthia Nixon, model Gisele Bundchen ve müzisyen Jay-Z, “Milyarderler Sokağı”nda bulunan kulede bir zamanlar konut sahibi olan A-listesindeki bazı isimlerden sadece birkaçı.