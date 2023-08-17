Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çıkan yangında 500 hektar mera alanı zarar gördü

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 500 hektar mera alanı zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köy yakınlarındaki mera alanında akşam vakti yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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