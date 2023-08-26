Nijer, Alman Büyükelçi’nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi

Nijer’de 26 Temmuz’da gerçekleşen darbenin ardından sular durulmuyor. Bölgede gerginlik devam ederken bir taraftan ECOWAS ülkelerinin askeri müdahale tehlikesiyle diken üstünde olan Nijer, bir taraftan da Batı ülkeleri ile bağlarını koparıyor. Nijer, Fransa’nın ardından Almanya’nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg’den de 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRILDIĞI HALDE GİTMEMİŞ

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Almanya’nın Niamey Büyükelçisi Schnakenberg’in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi. Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg’in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg’in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

5 ASKERİ İŞBİRLİĞİ DE İPTAL EDİLDİ

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte’ye de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Nijer’de 26 Temmuz’da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

ECOWAS: NİJER HALKINA SAVAŞ AÇMADIK

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Touray, Nijer halkına savaş açmadıklarını ve ülkeyi işgal etme gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Touray, Nijer’deki siyasi krize ilişkin Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlediği basın toplantısında, ECOWAS’ın Nijer için aldığı kararları değerlendirdi.ECOWAS’ın Nijer halkına savaş ilan etmediğini ve ülkeyi işgal gibi bir planının bulunmadığını dile getiren Touray ancak meşru güç de dahil olmak üzere yaptırım ölçeklerinin etkinleştirildiğini belirtti.

ORDUYA BİR ÖNCE SİVİL YÖNETİME DÖNME ÇAĞRISI

Touray, güç kullanımının zorunlu hale gelmesi durumunda ECOWAS’ın ihtiyat kuvvetinin konuşlandırılmaya hazır bulunduğunu ancak diplomatik çabalar sonucu cunta yönetiminin olumlu adımlar atmasından umutlu olduğunu vurguladı. Nijer’de yönetime el koyan askerlerin yeniden düşünmeleri için çok geç olmadığını çünkü toplumun darbeye göz yummayacağını kaydeden Touray, 3 yıllık geçiş sürecinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve orduyu bir an önce sivil yönetime dönmeye çağırdı.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

NİJER DÜNYANIN EN BÜYÜK URANYUM ÜRETİCİSİ

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor. Tek başına küresel uranyum arzının yüzde 43’ünü karşılayan Kazakistan, geçen sene ürettiği 21 bin 227 metrik tonluk uranyumla dünyanın en büyük uranyum tedarikçisi olarak kabul ediliyor. Kazakistan’ı 7 bin 351 metrik tonla Kanada, 5 bin 613 metrik tonla Namibya izliyor. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5’ini karşılayan Nijer’de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.

FRANSA 1970’TEN BU YANA NİJER’DEN URANYUM TEDARİK EDİYOR

18 nükleer santralde 56 reaktörü çalıştırmak için yıllık ortalama 7 bin 800 metrik ton doğal uranyuma ihtiyaç duyan Fransa, eski sömürgesi Nijer’den yaklaşık 50 yıldır uranyum temin ediyor. Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle “Areva”, Nijer devletiyle Sahra Çölü’nde yer alan Arlit kenti yakınlarındaki açık ocak maden sahasını işletiyor.

NİJER, FRANSA’NIN 3. EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA

Euratom Tedarik Ajansına (ESA) göre, Nijer, 2005-2020 döneminde, Kazakistan ve Avustralya’nın ardından arzın yüzde 19’unu karşılayarak Fransa’nın 3. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyor. Uranyum tedarikinde sadece Nijer’e bağımlı olmayan Fransa’nın halihazırda 3 yıllık ihtiyacı karşılayacak zenginleştirilmiş uranyum stoku olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Avrupa Birliği (AB), uranyum ihtiyacının yüzde 25’ini Nijer’den karşılıyor. Nijer, Kazakistan’ın ardından AB’nin en büyük 2. uranyum tedarikçisi olarak kabul ediliyor.