Nijer’de Geçiş Hükümeti 3 Yıl İçinde Sivil Yönetime Geçecek

Nijer’de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.
CNSP lideri Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, “Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak.” dedi.
Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.
ECOWAS’ın olası bir askeri müdahalesinin “Pandora’nın Kutusunu” açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.
Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.
Nijer’deki darbe
Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
DÜNYA10 dakika önce
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.