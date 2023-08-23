Nijerya’da 3 Bin 495 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Güvenlik sorunlarının arttığı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da Nijerya’da Temmuz 2022-Haziran 2023 döneminde 3 bin 495 kişi fidye için kaçırıldı.
Nijerya’da faaliyet gösteren SBM İstihbarat adlı bir araştırma şirketinin yayımladığı raporda, Nijerya’da Temmuz 2022-Haziran 2023 döneminde 582 kaçırılma olayının yaşandığı belirtildi.
Bu süre zarfında 3 bin 495 kişinin kaçırıldığı kaydedilen raporda, ülke genelinde kaçırma olaylarının eksik bildirilmesi nedeniyle bu rakamın daha yüksek olabileceği ifade edildi.
Raporda, kaçırılan kişilerin serbest bırakılması için yaklaşık 6,4 milyon dolar istendiği ifade edilerek, fidye olarak 387 bin dolar ödendiği ve bunun talep edilen paranın yüzde 6’sı kadar olduğu aktarıldı.
Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
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