Nijerya’da Artan Terör Saldırılarıyla 700 Bin Çocuk Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Nijerya’nın kuzeydoğusunda çiftçilere yönelik artan terör saldırıları nedeniyle bu yıl 700 bin çocuğun açlıktan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Save The Children tarafından yayımlanan raporda, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde çiftçilere yönelik terör saldırıların artmasının, ülkede kötüleşen gıda krizine olumsuz katkıda bulunduğu belirtildi.
Bu eyaletlerde 5 yaşın altındaki 2 milyondan fazla çocuğun, akut yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarılan raporda, sadece 2023’de 700 bin çocuğun açlıktan yaşamını yitirmenin eşiğinde olduğu kaydedildi.
Raporda, teröristlerin 2023’in ilk 6 ayında ülkede 128’den fazla çiftçiyi öldürdüğü ve 37 çiftçiyi kaçırdığı bilgisine yer verilirken, saldırılar sonucu geçim kaynakları kesintiye uğrayan çiftçilerin yerlerinden edildiği ifade edildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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