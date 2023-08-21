Nijerya’da Boko Haram’a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü

Son Güncelleme: 21.08.2023 14:09

Nijerya’nın Borno eyaletinde Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü Boko Haram’a mensup 11 terörist öldürüldü. Operasyonda ayrıca 4 terörist yakalandı ve Boko Haram’ın 6 kampı imha edildi. Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya’da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştiriyor ve 2015’ten bu yana komşu ülkelerde de saldırılar düzenliyor.

Nijerya’nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Sambisa Ormanı’nda terör örgütü Boko Haram’a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram’ın 6 kampı imha edildi.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA



