Nijerya’da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı

Nijerya’da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde düzenlenen operasyonlarda silahlı 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Plateau eyaletinde yürütülen Safe Haven Operasyonu’nun Sözcüsü James Oya, yaptığı açıklamada, artan güvenlik sorunları nedeniyle ordunun eyaletin farklı bölgelerindeki operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Oya, bu kapsamda 39 silahlı kişinin gözaltına alındığını ve önemli miktarda da mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Nijerya’nın Plateau eyaletinde zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Son olarak 10 Ağustos’ta eyalette düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalette geçen ay düzenlenen operasyonlarda ise 130 silah ele geçirilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.