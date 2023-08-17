Nijerya’da güvenlik güçlerinin operasyonunda 82 kişi kurtarıldı

Nijerya’nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda son iki haftada teröristlerin rehin aldığı 82 kişi kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, son iki haftada ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda terör örgütü Boko Haram’ın rehin aldığı 82 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 32 teröristin de etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, 92 Boko Haram ve 21 silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti.

Buba, operasyonlarda çete üyelerin kampları imha ettiğini belirterek, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 108 silah, 14 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.