Nijerya’da silahlı çetelere operasyon: 116 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 29.08.2023 00:58

Nijerya’nın Ogun eyaletinde silahlı çetelere yönelik yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Nijerya’nın Ogun eyaletinde silahlı çetelere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı.

116 KİŞİ GÖZALTINDA

Ogun Eyaleti Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 116 kişi gözaltına alındı ve silahlı çete üyelerine ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

NİJERYA’DA SALDIRILAR ARTTI

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA



