Nijerya’da Silahlı Kişiler 19 Kişiyi Kaçırdı

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:21
Nijerya’nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 19 kişi kaçırıldı. Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Nijerya’nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Katsina eyaletine bağlı Madogara bölgesinde baskın düzenledi.
Silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 19 kişi kaçırıldı.
Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA
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