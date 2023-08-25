Nijerya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri toprağa verildi

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:33

Nijerya’nın Niger eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve ardından bölgeye gönderilen helikopterin düşmesi sonucu ölen 37 askerden 22’sinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Savunma Bakanı, Devlet Bakanı, Genelkurmay Başkanı, askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, başkent Abuja’daki askeri mezarlıkta defnedildi.

Nijerya’nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden, ardından bölgeye gönderilen helikopterin düşmesi sonucu ölen 37 askerden 22’sinin cenazesi toprağa verildi.

Niger’deki cenaze törenine, yeni atanan Savunma Bakanı Muhammed Badaru, savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle ve Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa’nın yanı sıra ölen askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından 22 askerin cenazesi, başkent Abuja’daki askeri mezarlıkta defnedildi.

Niger’de 13 Ağustos’ta silahlı kişilerin saldırısında 26 asker hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 14 Ağustos’ta bölgeye gönderilen askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker daha yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA



