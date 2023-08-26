Nijerya’da Üniversite Öğrencileri İçin Fidye Talebi

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde 11 Ağustos’ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan 8 üniversite öğrencisi için fidye istendiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kaçırılan öğrencilerden birinin babası olan Emmanuel Etteh, kendisini telefonla arayan kişilerin, her bir öğrenci için 4 milyon naira (yaklaşık 5 bin 200 dolar) fidye istediklerini, fidyenin ödenmemesi halinde öğrencileri öldürmekle tehdit ettiklerini belirtti.

Öte yandan, ordu, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

11 Ağustos’ta Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan otobüse silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 8 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.