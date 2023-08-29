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Nijerya’da yerinden edilenlerin sığındığı kampta bina çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

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Ağustos 29, 2023 20:40
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Son Güncelleme: 29.08.2023 23:39

Nijerya’nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle meydana gelen olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya’nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno’ya bağlı Monguno bölgesindeki yağışlar nedeniyle yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta bir bina çöktü.

Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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