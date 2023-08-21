Nijerya’da Yolcu Otobüsüne Silahlı Saldırı: 8 Üniversite Öğrencisi Kaçırıldı

Son Güncelleme: 21.08.2023 21:03

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde, Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda otobüste bulunan 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı, 3 öğrenci ise yaralı olarak kaçmayı başardı. Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanmaktadır.

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Akwa Ibom eyaletinden Sokoto eyaletine gitmek üzere yola çıkan 11 üniversite öğrencisini taşıyan yolcu otobüsü Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda, otobüste bulunan 8 üniversite öğrencisi kaçırıldı, 3 öğrenci ise yaralı kaçtı.

Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA



