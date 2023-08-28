Nil Nehri’ndeki Baraj İhtilafı İçin Yeni Müzakere Turu Başladı

1. Nil Nehri’nin çeşitli görüntüleri
2. Sulama çalışmalarından çeşitli görüntüler
3. Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın çeşitli görüntüleri
Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’na ilişkin yıllardır devam eden ihtilaf konusunda yeni bir müzakere turu Pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı.
Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bakan Hani Suveylem, Nil Nehri’nin Etiyopya’daki kısmı üzerine kurulan barajda su toplanması ve barajın işletilmesi konusunda bağlayıcı bir hukuki anlaşmaya varılmasının zorunluluğunu vurguladı. Suveylem, anlaşmanın üç ülkenin de çı kar ve endişeleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Yıllardır devam eden sonuçsuz görüşmelerde nehrin aşağı kısımlarında yer alan Mısır ve Sudan, nehrin üst kısmında yer alan Etiyopya ile Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın su toplama ve işletme şartlarını belirleyen bağlayıcı bir hukuki anlaşma yapmayı umuyor.
Bu bağlamda tek taraflı her türlü eyleme son verilmesinin önemini vurgulayan Suveylem, barajın üç taraflı bir ön anlaşma olmaksızın su toplaması ve işletilmesinin, üç ülkenin 2015’te imzaladığı İlkeler Deklarasyonu’nu ihlal ettiğini sözlerine ekledi.
“Mısır, görüşmelerin başarılı şekilde sonuçlanması için azami çaba sarf ediyor” diyen Mısırlı bakan, birçok teknik ve hukuki çözümün mevcudiyetinin üç ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğine ve istenen anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına inandıklarını vurguladı.
Etiyopya’nın 2020 yılında Mısır ve Sudan’ın karşı çıkmasına rağmen barajda su toplamaya başlaması nedeniyle 2021 yılında üçlü görüşmeler askıya alınmıştı.
Addis Ababa yönetimi Temmuz’da yaptığı açıklamada, barajda gerçekleştirilen dördüncü su toplama işleminin Eylül’e kadar süreceğini ve nehrin aşağı kısımlarında yer alan ülkelerin bundan etkilenmeyeceğini açıklamıştı.
Büyük Etiyopya Rönesans Barajı’nın yapımına 2011 yılında başlayan Etiyopya, dev barajın 6.000 megavattan fazla elektrik üretmesini bekliyor. Ancak Mısır ve Sudan, barajın Nil’deki su paylarını azaltabileceğinden endişe ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire’den bildiriyor. (XHTV)
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