Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor’u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Konya 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 33-30 kazandı.
İlk maçı da sahasında 31-26 kazanan Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı.
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
DÜNYA21 Kasım 2023
Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
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