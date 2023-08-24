Norveç, Rusya’ya geçiş yapan ren geyiklerini engellemek için sınırdaki çiti onaracak

Norveç, ren geyiklerinin Rusya’ya geçişini engellemek amacıyla sınırdaki çitin bozuk kısımlarını onaracağını açıkladı.

Fox News’in haberine göre, Norveç Tarım Dairesi yetkilileri, onarım kararını, Rusya’nın otlak kaybı nedeniyle Norveç’ten 2 defa tazminat talebinde bulunmasının ardından aldı.

Yetkililer, yılın başından bu yana 42 ren geyiğinin Rusya’ya geçtiğini belirterek, bu durumu engellemek için sınırdaki köhne çiti onaracaklarını kaydetti.

Ülkenin Hamborgvatnet ve Storskog kasabaları arasında bulunan çitin bir kısmının değiştirileceğini aktaran yetkililer, 348 bin dolara mal olacak onarımın 1 Ekim’de tamamlanacağını ifade etti.

Rusya, sınırını geçen ren geyikleri nedeniyle Norveç’ten tazminat istedi

Yetkililer, Rusya’nın ren geyiği geçişleri nedeniyle Norveç’ten şimdiye kadar 2 kez tazminat talebinde bulunduğunu belirtti.

Rusya’nın taleplerinin, Norveç’in, sınırı geçen her ren geyiği için 4 bin 700 dolar ve hayvanların Rusya topraklarında otladıkları günler karşılığında da toplam 4,4 milyon dolar ödemesi olduğu kaydedildi.