Okullardaki Akran Zorbalığı Artıyor – Son Dakika

Son zamanlarda sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli oyunların artmasıyla okullardaki akran zorbalığı da gittikçe büyüyor. Özellikle okullarda sözlü, fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar ileri yaşlarda daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Ailelere uyarıda bulunan uzmanlar, zorbalığa maruz kalan veya zorbalığı yapan çocukların engellenmemesi durumunda ileri yaşlardaki sorunlara dikkat çekiyor.

Akran zorbalığı son yıllarda sosyal medya da olumsuz yayınlanan video içerikleri ve şiddet oyunları nedeniyle özellikle çocuklar arasında arttı. Çocuklar arasında büyük boyutlara ulaşan akran zorbalığı olarak bilinen sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete maruza kalan çocuklar ileri yaşlarda ise daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun ailelerine ve öğretmenlerinin gözetimini arttırması gerektiğini vurgulayan Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Sümeyra Bilgiç, “Öncelikle zorbalığa maruz kaldıysa çocuk, bunu birebir söylemeyebilir aileye. Dolayısıyla burada öğretmenlerin ailelerin, ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani çocuklarını iyi tanımaları, bir davranışsal değişiklik oluyorsa bunu fark etmeleri ve ilk başta sakin bir şekilde çocukla konuşmaları gerekiyor. Çocukla duygularını öğrenmeleri değişen bir durum mu var, yoluna gitmeyen neler var diyerek duygularını paylaşması gerekiyor ve paylaşması sağlanmalıdır. Bundan sonra da eğer bir zorbalıktan bahsediyorsa çocuk burada da yine sakin bir şekilde hareket edilmeli okul öğretmeni, aile ve öğrenciler iş birliğinde bu durumu beraber bir şekilde çözmeleri gerek” dedi.

“Çocuğa bu davranış sonucunu sosyal bir sorumluluk bilincinde anlatması iyi olabilir”

Zorbalığı yapan çocuğun ailesinin şiddetten kaçınması gerektiğinin altını çizen Psikolog Sümeyra Bilgiç, “Aile sakin kalmalı çünkü eğer şiddetli bir tepki gösterirlerse bu sefer bu çocukta zorbalık davranışları daha da artabilir ya da farklı şekilde dönüşebilir. Dolayısıyla bunu konuşmaları neden bunu yaptığını sormaları ya da yaptığı davranışın karşı tarafta ne gibi sonuçlara yol açabileceğini konuşmaları gerekir. Burada yine öğretmen, okul ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik iş birliği içerisinde hareket ederek aslında o çocuğa bu davranış sonucunu sosyal bir sorumluluk bilincinde anlatması iyi olabilir. Ama bu bireysel bir anlatmadan ziyade aslında, okuldaki tüm çocukların içinde bulunduğu dersler şeklinde olması daha sağlıklı olabilir” şeklinde konuştu.

“En başta eğitim ailelerden başlaması gerekiyor”

Aile bireyleri çocuklarının yaptıklarını normal karşılamadan mağdur ettiği arkadaşının sorunlarına dikkat çekmesi gerektiğini söyleyen Psikolog Bilgiç, “Aileler bazen işte benim çocuğum normal bir çocuk. Bu tür şeyler yapmaz ya da ne olacak ki arkadaşlık arasında hepimiz bunları yaşadık. Bundan bir sıkıntı olmaz. Bizler de aynı davranışlarla büyüdük abartmayın gibi tepkilerde bulunabiliyor ya da çocuğu çok fazla pohpohlayabiliyorlar. Tabii ki bu neye sebep oluyor dersek, çocuğun davranışını normal görmesine sebep oluyor. Çünkü aile bu davranışı normalleştirdikçe çocuğa da anormal bir davranış gibi gelmediği için bu davranışlara devam ediyorlar. Dolayısıyla en başta aslında bu eğitim, ailelerden başlaması gerekiyor. Çünkü zorba çocuklara baktığımızda genellikle erken dönemde aile ilişkilerinde, aile tutumlarında, davranışlarında yaşadığı durumları arkadaşlarına göstererek hareket edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Ergenlik çağına kadar çocuklar özellikle takip edilmeli”

Ailelerin oldukça dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu ifade eden Bilgiç, “Bazı oyunlar olabiliyor. Dijitalleşme arttığı için teknoloji bağımlılığı ya da oyunlar arttığından dolayı aslında çocukların nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla ailelerin en başta oynadığı oyunlara dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu oyunlarda saldırgan davranışlar olabiliyor. Şiddeti öneren oyunlar olabiliyor ya da sosyal medyada çocuklar gördükleri aslında yanlış akımları, yanlış oyunları arkadaşlarına uygulamak isteyebiliyorlar. Dolayısıyla ergenlik çağına kadar çocuklar özellikle takip edilmeli, ne oynuyor, ne yapıyor, ne görüyor şeklinde dikkat edilmeli” diye konuştu. – KONYA