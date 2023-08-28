Önce G-20, sonra BM Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında önemli temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’daki G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan, hemen ardından 17-21 Eylül’de de Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD’de olacak. Cumhurbaşkanı bu programlarda dünya liderleri ile bir araya gelecek.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Eylül’de Hindistan’daki G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.
BM ZİRVESİ’NDE LİDERLERE HİTAP EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul’da dünya liderlerine hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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