Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 21.08.2023 16:55

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Yeşilyurt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve helikopteriyle yangına müdahale etti. Zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlük çekilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşilyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük çeken ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA



