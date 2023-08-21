Özbekistan, Ukrayna’ya 10 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Ukrayna’nın Taşkent Büyükelçisi Mikola Doroşenko, Özbekistan hükümetinin Ukrayna’ya 10 tondan fazla insani yardım gönderdiğini bildirdi.

Doroşenko, yaptığı açıklamada, kara yoluyla Ukrayna’nın Lviv şehrine ulaştırılan insani yardımın; kışlık giysi, ayakkabı, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu aktardı.

Yardımdan dolayı Özbekistan’a teşekkür eden Doroşenko, ulaştırılan malzemelerin Lviv Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı ile Lviv Özel Tıbbi Yardım Kurumuna teslim edildiğini belirtti.

45 Ukraynalı çocuk tatil için Özbekistan’da

Doroşenko, ayrıca geçen hafta 45 Ukraynalı çocuğun tatil ve rehabilitasyon için Özbekistan’a getirildiğini belirtti.

Ukrayna’nın Taşkent Büyükelçiliğinin inisiyatifi ile Özbek iş insanları tarafından desteklenen söz konusu proje kapsamında Özbekistan’a getirilen Ukraynalı çocukların 12 gün boyunca yaz kamplarında tatil yapacağını kaydeden Doroşenko, Ukraynalı çocuklara desteklerinden dolayı Özbek iş insanlarına teşekkürlerini iletti.