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Pakistan İçişleri Bakanı’ndan Taziye Mesajı

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Ağustos 6, 2023 12:12
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PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Navabşah yakınlarında meydana gelen talihsiz tren kazasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ölen yolcuların ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara hastanelerde en iyi sağlık imkanları sağlanmalıdır” dedi.
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