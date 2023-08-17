Pakistan’da Hristiyanlara Yönelik Saldırılar Üst Düzey Soruşturma Talimatıyla Araştırılıyor

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir Hristiyan’ın Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yönelik saldırılar sonrası üst düzey soruşturma talimatı verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap’taki geçici yönetim, Faysalabad bölgesine bağlı Jaranvala kentinde yaşananlarla ilgili üst düzey soruşturma emri verdi.

Pencap’taki geçici yönetimden yapılan açıklamada, çıkan olayların huzurun bozulması için çok iyi düşünülmüş bir plan olduğu vurgulandı.

Polis ve arama kurtarma ekipleri en az 4 kilisenin ateşe verildiği bilgisini paylaştı, bölge sakinleri ise en az 10 kilisenin hasar gördüğünü belirtti. Bölgede yaşayan Hristiyanlara ait evler de hedef alındı.

Yaşanan olayların ardından emniyet güçleri, 129 kişiyi gözaltına aldı.

Başbakan Ka kar’dan azınlıkları hedef alanlara sert uyarı

Kamu düzeninin sağlanması için olayların yaşandığı bölgelere 6 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırılmıştı.

Yetkililer, çıkan olaylarda can kaybı ve yaralı olmadığını açıklamıştı.

Geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan hadiseleri kınayarak, hukuku ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert eylemde bulunulacağını belirtmişti.