Pakistan’da teleferik kazasında 8 kişi mahsur kaldı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde 8 kişi, halatı kopan teleferiğin içinde yaklaşık 500 metrede mahsur kaldı. Pakistan medyası, ordunun kurtarma operasyonuna başladığını duyurdu.

Olay, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Battagram bölgesinde meydana geldi. Aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu 8 kişi, halatı kopan teleferikte mahsur kaldı. Pakistan medyası, teleferiğin yaklaşık 500 metrede asılı kaldığını, ordunun kurtarma operasyonuna başladığını duyurdu.

Pakistan geçici Başbakanı Anwar ul Haq Kakar, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Battagram, Hayber-Pahtunhva’da meydana gelen teleferik kazası gerçekten endişe verici. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) ve bölge yetkililerine teleferikte mahsur kalan 8 kişinin acilen güvenli bir şekilde kurtarılması ve tahliye edilmesini sağlamaları talimatını verdim. Ayrıca yetkilileri bu tür tüm özel teleferiklerin güvenlik denetimlerini yapmaları, işletilmelerinin ve kullanılmalarının güvenli olduğundan emin olmaları için yönlendirdim” ifadelerinin kullandı.