Pakistan’da teleferik kazasında 8 kişi mahsur kaldı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde 8 kişi, halatı kopan teleferiğin içinde yaklaşık 500 metrede mahsur kaldı. Pakistan medyası, ordunun kurtarma operasyonuna başladığını duyurdu.
Olay, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Battagram bölgesinde meydana geldi. Aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu 8 kişi, halatı kopan teleferikte mahsur kaldı. Pakistan medyası, teleferiğin yaklaşık 500 metrede asılı kaldığını, ordunun kurtarma operasyonuna başladığını duyurdu.
Pakistan geçici Başbakanı Anwar ul Haq Kakar, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Battagram, Hayber-Pahtunhva’da meydana gelen teleferik kazası gerçekten endişe verici. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) ve bölge yetkililerine teleferikte mahsur kalan 8 kişinin acilen güvenli bir şekilde kurtarılması ve tahliye edilmesini sağlamaları talimatını verdim. Ayrıca yetkilileri bu tür tüm özel teleferiklerin güvenlik denetimlerini yapmaları, işletilmelerinin ve kullanılmalarının güvenli olduğundan emin olmaları için yönlendirdim” ifadelerinin kullandı.
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Çanakkale’de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Sudan’da çıkan çatışmalarda 60 kişi öldü, 50 bin kişi yerinden edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.