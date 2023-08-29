Papa Franciscus, ABD Katolik Kilisesi’ndeki muhafazakarları eleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ABD Katolik Kilisesi’nde bazı muhafazakarları, inancın yerine ideolojiyi koydukları gerekçesiyle eleştirdi.

Papa’nın Dünya Gençlik Günleri dolayısıyla ay başında Portekiz’in başkenti Lizbon’a yaptığı gezisi sırasında bazı Cizvit tarikatı üyeleriyle yaptığı özel sohbette dile getirdiği görüşler, Katolik yayın organlarından La Civilta Cattolica’da yer aldı.

ABD Katolik Kilisesi içinde “çok güçlü ve organize bir gerici tutum” olduğunu ifade eden Papa, “Bu insanlara gericiliğin faydasız olduğunu hatırlatmak isterim, inanç ve ahlak sorunlarını anlamada bir evrim olduğunu anlamak gerekir. Somutlaştırırsak, bugün atom bombası günahtır, idam cezası günahtır, uygulanamaz, önceden böyle değildi. Kölelik örneğin, benden önceki Papalar bunu hoş görmüştü ama bugün durum farklı. Zamanla insanın anlayışı değişir.” ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, kilise öğretisinin yekpare olduğu görüşünün yanlış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ama bazıları geriye gidiyor. Onlar kendilerini izole ediyorlar ve inançla yaşamak yerine ideolojiyle yaşıyorlar. Hayatta inancı terk edip, onun yerine bir ideoloji koyarsanız kaybedersiniz, tıpkı bir savaşta olduğu gibi kaybedersiniz.”