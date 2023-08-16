Paraguay, İsrail’in büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak

İsrail, Paraguay’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Eli Cohen, Güney Amerika ülkesi Paraguay’ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena’nın yemin törenine katıldı.

Cohen, resmen göreve başlamasının ardından Başkan Santiago Pena ile bir araya geldi.

Paraguay’ın büyükelçiliğini bu yıl Kudüs’e taşımaya karar verdiği kaydedilen açıklamada, “Paraguay Devlet Başkanı, ülkesinin Kudüs’teki büyükelçiliğinin bu yıl içinde açılışını yapacak.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in de Paraguay’ın başkenti Asuncion’daki büyükelçiliğini yeniden açacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Cohen’in sözlerine de yer verilen açıklamada, Cohen, İsrail’in sözde ebedi başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs’ün “uluslararası statüsünü güçlendirmeye devam ettiklerini” ifade etti.

Cohen, “Kudüs’te Paraguay büyükelçiliği ile Asuncion’da İsrail büyükelçiliğinin açılması, İsrail’in bölgesel ve uluslararası konumunu ve ülkeler arasındaki önemli bağları güçlendirecektir.” ifadelerine yer verdi.

Kudüs’te büyükelçiliklerin açılması ve geri dönüşler

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs’ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in “başkenti” olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018’de resmen Kudüs’e taşıdı.

Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayı kararlaştırmış ancak hükümet değişikliği üzerine 2018’de karardan vazgeçmişti.

ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’e taşıma kararı alan Paraguay’a baskı yapmış, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence, dönemin Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez’i telefonla arayarak kararını geri almasını istemişti.

Büyükelçiliğini Kudüs’e götüren Honduras’ın da bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv’e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Bazı ülkeler ise büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımayı düşündüklerini açıkladı ancak henüz bu yönde bir adım atmadı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs’te ticari ofis açıldığını duyurdu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs’e taşınmaması konusunda bulunduğu girişimler, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa’dan da destek gördü.