Peru’da Büyük Orman Yangını: 2 Ölü, 12 Yaralı

Orman yangınından çeşitli görüntüler

Peru’nun güneyinde bulunan Apurimac bölgesindeki büyük orman yangınında en az 2 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. Ulusal Acil Operasyonlar Merkezi’nden Salı günü yapılan açıklamaya göre 2 kişiden ise haber alınamıyor.

Açıklamada yangının Pazar günü Ihuayllo ilçesinde başladığı ve besi hayvanlarına ve doğal ortama büyük hasar verdiği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre yaralılar, Chalhuanca’da bir bölge hastanesi ve sağlık merkezinde tedavi altına alındı. Durumu “ciddi” olan yaralılar, helikopterlerle başkent Lima’ya götürülecek.

Radio Programas del Peru, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde yaklaşık 200 hektar alanda etkili olan alevlerin, ilçedeki hayvanları, bitkileri ve evleri yok ettiğini bildirdi.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, etkilenen nüfusa yardımcı olmak üzere diğer yerel ve bölgesel kurumların yanı sıra müdahale faaliyetleriyle koordinasyon halinde acil durumu izliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lima’dan bildiriyor. (XHTV)