Polonya, Belarus sınırına ilave asker göndermeyi onayladı

Polonya Savunma Bakanlığı, sınır muhafız teşkilatının talebi üzerine Belarus sınırına ilave asker gönderilmesini onayladı.
Polonya haber ajansı PAP’ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınır muhafızlarının daha fazla asker talebini kabul etti. Polonya-Belarus sınırındaki dinamik durum ve gelen talep nedeniyle Bakan Blaszczak ilave askerlerin görevlendirilmesi talimatını vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Polonya Sınır Muhafızları hafta başında, Belarus sınırına ek 1000 asker gönderilmesi talebinde bulunmuştu.
Varşova yönetimi, Belarus sınırına elektronik çit de çekmişti.
Geçen haftalarda Wagner paralı asker grubu mensupları Polonya sınırı yakınlarında görülmüş, Başbakan Mateusz Morawiecki de bu gelişmenin NATO’nun doğu kanadındaki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söylemişti.
Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.
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