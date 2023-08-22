Son Güncelleme: 22.08.2023 22:19
Polonya’da Liberal Partili siyasetçi Jana Szostak, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya’yı ilginç bir şekilde protesto etti. Szostak, basın açıklamasının ardından kameraların karşısında 1 dakika boyunca bağırdı.
Polonya’da Liberal Partili siyasetçi Jana Szostak, Rusya’yı protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca bağırdı.
POLONYALI SİYASETÇİDEN İLGİNÇ “RUSYA” PROTESTOSU
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Polonya’da ilginç anlar yaşandı. Liberal Partisi adayı Jana Szostak, savaşla ilgili basın açıklaması yaptı.
1 DAKİKA BOYUNCA BAĞIRDI
Szostak, basın açıklamasının ardından Rusya’yı ilginç bir şekilde protesto etti. Jana Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca aralıksız bağırdı. Szostak, tepkisinin Batı’nın Rusya’ya karşı ortak duygularını temsil ettiğini ifade etti.
Turan Yiğittekin
Sondakika.com – Dünya
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Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya’yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti