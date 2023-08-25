Rize Valisi Baydaş: “24 saatte düşen yağış miktarı 200 kilogramın üzerinde oldu”

RİZE – Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize’nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “24 saatte düşen yağış miktarı 200 kilogramın üzerinde oldu” dedi.

Gece saatlerinden itibaren Rize’de etkili olan yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlar da maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yollarında ulaşım kapanırken, Güneysu ilçesinde karayolu çöktü.

Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Vali Baydaş “Dün geceden itibaren Çayeli Büyükköy, Aşıklar vadimizde, Güneysu’da etkili yağış yaşıyoruz. 24 saatte düşen yağış miktarı 200 kilogramın üzerinde oldu. Bir takım çökmeler ve heyelanlar meydana geldi. AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, Özel İdare ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Çayeli ilçemizde tedbir amaçlı evler boşaltıldı. Can kaybımız veya yaralımız yok. Tespitleri yapmaya devam ediyoruz. Hem AFAD ekiplerimiz hem de Özel İdare ekiplerimiz hem temizlik çalışmaları yapıyorlar hem afet tespiti hem de hasar tespiti yapıyorlar. Tamamı bugün itibariyle tamamlanmış olacak. Can kaybı olmamasından ötürü seviniyoruz. Geriye kalan tespitler ve yapım onarım çalışmaları yapılacak. Güneysu’da da yolumuz çöktü. Yolun çöktüğü andan itibaren yol tek şeritten veriliyor. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptılar. Güneysu’da da yapılacak çalışmaların ardından yol tekrardan açılacak. Olağanüstü bir uyarı yok. Deniz suyunun sıcaklığından da kaynaklı yoğunlaşma fazla. Yağış akşam saatlerine kadar sürecek. Dere kenarlarında iş makineleri ve vatandaşlarımız için dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı.