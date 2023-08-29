Rize’de şiddetli yağmur nedeniyle 2 katlı bir binanın altında toprak kayması meydana geldi

RİZE – Rize’deki şiddetli yağışlar Çayeli ilçesi ve Güneysu ilçesinde olduğu gibi merkeze bağlı Kömürcüler köyünde de toprak kaymasına neden oldu. 2 katlı binanın altında meydana gelen toprak kayması Rize AFAD yetkililerini harekete geçirdi.

Kömürcüler Köyü’nde 25 Ağustos 2023 tarihinde şiddetli yağış nedeniyle 2 katlı bir binanın altında toprak kayması meydana geldi. Evin altında bulunan beton yolun bir kısmının kırılmasıyla molozlar meyve ağaçlarını da önüne kattı ve toprak kayması meydana geldi. Gece saatlerinde olan toprak kaymasını uyandığında fark eden ev sakini 75 yaşındaki Fethiye Aksu, bir şiddetli yağış daha olması halinde toprak kayması nedeniyle evinin zarar göreceğinden korkuyor. Köy muhtarının ve ev sakinlerinin talebi üzerine toprak kaymasının meydana geldiği alanda inceleme yapan Rize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri rapor tutarak önlem alınması için harekete geçti.

“Eve kadar gelseydi, Allah korusun bizde gitmiş olacaktık”

Sabah uyandığında evin altında toprak kayması olduğunu gördüğünü ifade eden Fethiye Aksu “Biz gece uyuyorken evin altında toprak kaymış. Sabah kalkıp baktım ki meyve ağaçları kopmuş, toprak kaymış, evin altı sele gitmiş. Uyumak için artık burada kalmıyorum, korkuyorum. Gece bir anda oldu, nasıl olduğunu göremedim. Eve kadar gelseydi toprak kayması, Allah korusun bizde gitmiş olacaktık. Yetkililerden bir an önce buranın yapılmasını istiyorum. Bir daha aynı şekilde yağmur yağarsa bu kez evim gider” ifadelerini kullandı.