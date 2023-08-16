Ruanda Soykırımı Elebaşı Tanzanya’ya Nakledilecek

Ruanda’daki 1994 soykırımının elebaşlarından olduğu suçlamasıyla aranan ve 25 Mayıs’ta Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Paarl kentinde yakalanan Fulgence Kayishema, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRCMT) tarafından yargılanmak üzere Tanzanya’ya nakledilecek.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre, Western Cape Yüksek Mahkemesi, Kayishema’nın soykırım suçundan IRMCT tarafından yargılanması için Tanzanya’nın Arusha kentine nakledilmesine karar verdi.

Halihazırda 54 suçtan yargılanan ve Güney Afrika’ya iltica talebinde bulunan Kayishema’nın bu karara itirazına ilişkin duruşma 30 Ağustos’ta görülecek.

Kayishema’nın avukatları, basına yaptıkları açıklamada, mahkemenin bu kararına şaşırdıklarını, müvekkilleriyle bu konuda henüz görüşme yapamadıklarını belirtti.

Kayishema ve soykırım

Tutsilere soykırım yaptığı suçlamasıyla 2001’den bu yana aranan Kayishema, 24 Mayıs’ta Güney Afrika’nın Paarl kentinde yakalanmıştı.

Kayishema, 15 Nisan 1994’te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi’nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Ruanda’da 1994’te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüştü.